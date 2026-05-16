Министр здравоохранения Британии ушел в отставку и заявил о недоверии к Стармеру

Почему ушел

В письме к Стармеру Стритинг написал, что оставаться в правительстве было бы "бесчестно и беспринципно". По его словам, прошедшие на прошлой неделе выборы поставили "националистов у власти в каждом уголке" страны, а прогрессивные избиратели "теряют веру" в лейбористов.

"Где нужно видение - вакуум. Где нужно направление - дрейф", - написал он.

Стритинг также заявил, что Стармер очевидно не поведет лейбористов на следующие выборы 2029 года, и призвал к широкой дискуссии о будущем партии.

Гонка за лидерство начинается

Отставка Стритинга может дать старт борьбе за лидерство в партии. Бывшая вице-премьер Анджела Рейнер в тот же день объявила об урегулировании скандала с неуплатой налогов - что открывает ей путь к участию в гонке.

Мэр Манчестера Энди Бернем объявил, что будет искать место в парламенте - необходимое условие для участия в борьбе за лидерство.

Формально Стритинг не объявил об участии в гонке - для этого ему нужна поддержка не менее 81 лейбористского депутата.

Стармер остается

Премьер принял отставку и назначил новым министром здравоохранения Джеймса Мюррея. Стармер в очередной раз подтвердил намерения остаться на посту, предупредив, что смена лидера погрузит Британию в "хаос".

Показательно: именно в день отставки Стритинга опубликованы данные о сокращении очередей в NHS на 110 000 пациентов за март - самый большой месячный показатель с 2008 года.