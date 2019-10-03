Министр образования предложила новый источник для повышения зарплат учителям

Министр образования науки Украины Анна Новосад считает, что средства для повышения зарплат учителям можно получить за счет "оптимизации" сети школ. Об этом она сказала в интервью "Радіо Свобода".

Министр предоставила свои данные, согласно которым средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс. грн, а в малокомплектных школах эта стоимость иногда достигает 100 тыс. грн.

"Это абсолютно неэффективное использование средств, и поэтому работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам, это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства на две вещи", - сказала она.

Министр заявила, что за счет закрытия малокомплектных школ можно повысить зарплаты учителям. "А второе - это на обустройство лучшего образовательного пространства", - сказала она.

Напомним, общие расходы на образование, заложенные в проекте государственного бюджета на 2020 год, составляют 136,4 млрд грн. Общие расходы на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году.

В то же время министр финансов Оксана Маркарова не исключила возможность увеличения расходов на образование ко второму чтению проекта госбюджета на 2020 год.