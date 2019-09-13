Госбюджет-2020 готовят к презентации: что известно

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Что известно о государственном бюджете на следующий год

Госбюджет-2020 должен быть подан в Верховную раду Украины 15 сентября. Как проходит подготовка и что известно о принятии бюджета - в материале РБК-Украина.

Госбюджет-2020 Рада начнет рассматривать после 17 сентября

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год должно начаться на следующей пленарной неделе (17-20 сентября). По его словам, на следующей неделе будет представлена первая версия документа.

"Если мы работаем в турборежиме, то они (Кабмин, - ред.) в мегатурборежиме работают. Я думаю, что на следующей неделе они будут какую-то первую версию бюджета нам показывать. Но у нас не будет турборассмотрения (проекта госбюджета, - ред.). Бюджетной ночи - нет (не стоит ожидать, - ред.). Но, я думаю, что бюджетных три недели ночных надо ожидать", - заявил Арахамия.

Кабмин назвал дату презентации проекта госбюджета-2020

Кабинет министров планирует презентовать проект госбюджета на 2020 год 15 сентября, как и ранее ожидалось. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

Позже Верещук заявила, что в тот же день проект бюджета будет подан на рассмотрение Верховной раде. Кроме того, она отметила, что проект бюджета создается "в треугольнике" переговоров с МВФ.

Зеленский поручил правительству внести проект госбюджета-2020 до 15 сентября

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за подачу государственного бюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Зеленский заявил, что в бюджете должен быть заложен экономический рост. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что новый Кабинет министров ставит себе задачу в 40% роста ВВП в следующие 5 лет. Соответственно, ежегодно экономика должна расти на 8%.

Минфин назвал причины невыполнения госбюджета-2019

Анализ показателей выполнения росписи государственного бюджета на 2019 год свидетельствует о продолжении негативного влияния ряда тенденций на бюджетные доходы. Об этом 12 сентября заявили в Министерстве финансов.

В частности, доходы от НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом возмещения НДС) в сумме 51,7 млрд грн составили 86,5% от росписи из-за высоких темпов возмещения НДС экспортерам.

От рентной платы за недра поступило 28,9 млрд грн, что на 23,0% больше, чем за соответствующий период 2018 года. Однако доходы от рентной платы составили 84,4% от росписи.

Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров выросли на 1,6% г/г до 184,9 млрд грн. Доходы были выполнены на 87,6% от росписи.

Как принимали госбюджет годом ранее

Бюджет Украины на 2019 год был подписан пятым президентом Петром Порошенко 7 декабря 2018 года. Рада поддержала его во втором чтении 23 ноября (в первом - 18 октября).

В частности, в документе были предусмотрены доходы в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Дефицит госбюджета был запланирован на уровне 89,9 млрд гривен. Прогноз роста ВВП был заложен на уровне 3%, курс гривны к доллару - 29,4 грн/дол.

На оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники -30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Для выплаты пенсий планировалось направить 167,5 млрд гривен, на субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 было предусмотрено 20 млрд гривен.

Расходы на здравоохранение составил 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Согласно документу, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Прожиточный минимум на одно лицо в 2019 году в расчете на месяц - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен. Минимальная заработная плата в месяц - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Также определено, что размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.