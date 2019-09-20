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Расходы на образование могут увеличить ко второму чтению бюджета-2020

Новости » Экономика    20.09.2019 - 11:28
Расходы на образование могут увеличить ко второму чтению бюджета-2020
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Вопрос будет обсуждаться в Верховной раде

Министр финансов Оксана Маркарова не исключила возможность увеличения расходов на образование ко второму чтению проекта госбюджета на 2020 год. Об этом заявила министр финансов в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Представляя законопроект о госбюджете, Маркарова предложила депутатам обсуждать этот вопрос на профильных комитетах

"Что касается образования. Вопрос на образование по конкретным программам может рассматриваться - увеличение... Однако, давайте еще посмотрим в середине, там где есть вопрос эффективности", - заявила Маркарова.

Напомним, общие расходы на образование, заложенные в проекте государственного бюджета на 2020 год, составляют 136,4 млрд грн. Общие расходы на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Согласно плану государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины примет не позднее 1 декабря 2019 года. Не позднее 15 октября комитет по вопросам бюджета должен рассмотреть предложения депутатов и комитетов к проекту закона, выводы Счетной палаты, подготовить выводы и предложения к законопроекту, а также таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы. Ожидается, что 15 ноября состоится рассмотрение и принятие бюджета-2020 во втором чтении на пленарном заседании ВР.

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