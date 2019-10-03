Міністр освіти запропонувала нове джерело для підвищення зарплат вчителям

Міністр освіти науки України Ганна Новосад вважає, що кошти для підвищення зарплат вчителям можна отримати за рахунок "оптимізації" мережі шкіл. Про це вона сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Міністр надала свої дані, згідно з якими середня вартість підготовки учня в Україні складає 21 тис. грн, а в малокомплектних школах ця вартість інколи досягає 100 тис. грн.

"Це абсолютно неефективне використання коштів, і тому працювати над мережею, її оптимізувати, робити так, аби діти мали доступ до кращих шкіл, це можуть бути опорні школи, аби вони могли до них доїжджати, мати доступ до кращих освітніх послуг, і відповідно вивільняти кошти на дві речі", - сказала вона.

Міністр заявила, що за рахунок закриття малокомплектних шкіл можна підвищити зарплати вчителям. "А друге - це на облаштування кращого освітнього простору", - сказала вона.

Нагадаємо, загальні витрати на освіту, закладені в проекті державного бюджету на 2020 рік, становлять 136,4 млрд грн. Загальні витрати на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році.

У то же час міністр фінансів Оксана Маркарова не виключила можливість збільшення видатків на освіту до другого читання проекту держбюджету на 2020 рік.