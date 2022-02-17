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Министр обороны поддержал легализацию оружия для гражданских

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 12:59
Министр обороны поддержал легализацию оружия для гражданских Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Владислав Красинский

Глава Министерства обороны Алексей Резников поддержал идею легализации оружия для самозащиты гражданских лиц. Он считает, что таким образом можно обезопасить граждан.

Об этом министр обороны рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение - не ношение - короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - заявил министр.

При этом Резников отметил, что боевое оружие сил территориальной обороны должно храниться подобающим образом, а резервисты, подписавшие контракт, обязаны пройти соответствующие учения.

"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что у границ Украины находится около 140 тысяч российских солдат.

Как рассказывало РБК-Украина, в Луганской области обострились обстрелы. Один из снарядов оккупантов попал в детский сад в Станице Луганской.

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