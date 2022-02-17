Резников назвал реальное количество войск РФ у границ Украины

У границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных. При этом Минобороны не фиксирует реального отвода войск РФ о котором она заявляет.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшнее утро (интервью записывалось 16 февраля, - ред.), согласно докладу Главного управления разведки Минобороны, к сожалению, мы не фиксируем пока реального отвода войск, о котором заявляет РФ", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что небольшие подразделения для вида действительно отводятся, но говорить о тотальном или даже существенное отвод войск не можно.

"И здесь это совпадает со вчерашними заявлениями из США, что факта отвода войск нет", - заметил Резников.

На вопрос журналиста, кто был близок в своих заявлениях: канцлер Шольц после встречи с Путиным, который сообщил о 100 тысячах военных у границ Украины или президент Байден, который заявил о 150 тысяч, Резников ответил, что "в этом контексте канцлер Германии ошибается".

"Господин Байден близок к истине. Если не ошибаюсь, по состоянию на вчера было 125 тысяч наземного контингента, а если брать морскую и воздушную составляющую - то это где-то под 140 тысяч примерно", - резюмировал глава Минобороны.

Подробнее об угрозе вторжения РФ, реакции Запада, новом оружии, признании "ЛДНР", отмене срочной службы и украинских"Байрактарах" - читайте в интервью главы Минобороны для РБК-Украина.

Напомним, недавно российская сторона заявила о частичном отводе войск из оккупированного Крыма и от границ Украины.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины пока нет.

Отметим, в Белом доме заявили, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.