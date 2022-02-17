Міністр оборони підтримав легалізацію зброї для цивільних
Глава Міністерства оборони Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Він вважає, що таким чином можна убезпечити громадян.
Про це Міністр оборони розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання - не носіння - короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", - заявив міністр.
При цьому Резніков зазначив, що бойова зброя сил територіальної оборони повинна зберігатися належним чином, а резервісти, які підписали контракт, зобов'язані пройти відповідні навчання.
"Це різні типи зброї, одне з іншим не пов'язане. Але коли потенційні недоброзичливці будуть знати, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", - додав глава Міноборони.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що біля кордонів України знаходиться близько 140 тисяч російських солдатів.
Як розповідало РБК-Україна, в Луганській області загострилися обстріли. Один зі снарядів окупантів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській.