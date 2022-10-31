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Міністр оборони Туреччини обговорить з Шойгу "зернову угоду"

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Понеділок 31 жовтня 2022 13:31
Міністр оборони Туреччини обговорить з Шойгу "зернову угоду" Фото: міністр оборони Туреччини обговорить з Шойгу "зернову угоду" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сьогодні проведе телефонні переговори з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу щодо угоди з експорту українського продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT.

Голова Міноборони Туреччини зазначив, що призупинення "зернової ініціативи" не принесе користі ні Росії, ні Україні, ні комусь іншому.

Він додав, що Туреччина також обговорює питання "зернового коридору" з українськими офіційними особами.

"Ми ведемо переговори з міністром оборони України та міністром оборони Росії. Ми поспілкуємось з ними і спробуємо забезпечити продовження цієї ініціативи. Ця ініціатива буде", - сказав Акар.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

При цьому ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден по "зерновому коридору" та попередили про це Росію.

Сьогодні з українських портів вийшли 12 суден з продовольством.

Що означає відкриття Росією "зернового фронту" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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