Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України

Експорт зерна з України може різко скоротитися, оскільки Росія вийшла із "зернової угоди". Рух суден погоджено лише до 1 листопада. Докладніше - нижче у матеріалі РБК-Україна.

Росія наприкінці минулого тижня заявила, що припиняє свою участь в угоді щодо експорту українського зерна морським шляхом. Фактично це означає, що Москва відмовляється від зобов'язань з безпеки суден, які перевозять продовольство і за будь-якої надуманої причини може застосувати до них силу.

Приводом нібито стали "атаки України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА". Окупанти заявили про пошкодження морського тральщика "Іван Голубець", а також загородження у бухті Південна. Тоді як, за інформацією західних розслідувачів, було попадання по трьох кораблях, серед яких і флагман "Адмірал Макаров". Українська сторона офіційно не коментувала можливе ставлення до цих атак.

Тим не менше, росіяни звинуватили у події Україну і вирішили вийти з "зернової угоди" на невизначений термін. За однією з версій, озвученою в РФ, безпілотники могли запустити з одного з корабля, який перевозив зерно.

У МЗС України назвали такий крок країни-агресора цілком очікуваним. "Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, що забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей", - заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, і закликав усі держави вимагати від Росії припинити "свої голодні ігри" .

Організація об'єднаних націй вимагає від Росії утриматися від дій, які ставлять під загрозу експорт сільгосппродукції з України.

У ЄС заявили, що рішення РФ призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту вкрай необхідного зерна та добрив для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої війною РФ проти України. Терміново відновити участь РФ у "зерновій угоді" закликало НАТО.

"Президент Путін має припинити перетворювати продовольство на зброю та припинити свою незаконну війну проти України", - заявили в Альянсі.

Переговори Анкари з Москвою розпочалися та вселяють надію

У суботу реакції Анкари не було – цього дня у Туреччині відзначали День Республіки. Але вже надвечір неділі з'явилося повідомлення від Міноборони Туреччини про те, що переговори про продовження постачання зерна відновлені і, за неофіційними оцінками, втілюють надію.

"У цих переговорах сторонам нагадують про важливість недопущення різного роду провокацій, які негативно вплинуть на продовження цієї ініціативи, яка позитивно впливає на людство в усьому світі і доводить, що всі кризи можна вирішити за наявності доброї волі та діалогу", - заявили в турецькому відомстві. .

У повідомленні було зазначено, що російські військові продовжують чергувати у координаційному центрі у Стамбулі. Судна, що відбувають з порту 30 і 31 жовтня, проходитимуть перевірку, але виходів нових судів з України не буде, повідомляла спочатку турецька сторона.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 31 жовтня заявив, що Анкара продовжить докладати зусиль для поновлення "зернової угоди".

"Хоча Росія вагається в цьому питанні... ми рішуче продовжуватимемо наші зусилля служити людству", - сказав він.

Угода, яка дозволяє відвантаження українського зерна з портів, була підписана Туреччиною, Росією та Україною 23 липня у Стамбулі до 19 листопада.

Зернова угода була розроблена наприкінці липня для розблокування експорту зерна з України морським шляхом. На той період з України було неможливо вивезти понад 20 млн. тонн зернових і бідним країнам Азії та Африки погрожував голод. Для вирішення проблем Київ та Москва не підписували спільних документів – Україна та Росія підписали з Туреччиною та ООН окремі пакети практично дзеркальних угод, що визначають правила постачання зернових морем.

У рамках такої "зернової угоди", яка стартувала 1 серпня, Україна експортувала за останніми даними 9,5 млн. тонн продовольства до країн Африки, Азії та ЄС.

Однак Росія неодноразово заявляла, що зерно з України йде не бідним країнам, а до Європи, натякаючи, що початкові цілі угоди не відповідають результату. В Україні ж попереджали про загрозу зриву домовленостей з огляду на таку риторику Москви.

За інформацією МЗС України, за період дії угоди, до українських портів зайшли 386 суден і з вантажем було відправлено 379 (за ситуацією на 23 жовтня – ред.). Дві третини зерна були спрямовані на африканські та азіатські ринки.

"Росія бреше, заявляючи, що більшість українського експорту зерна потрапляє до Європи. Ми попереджали, що, роблячи такі неправдиві заяви, Росія намагається зірвати зернову ініціативу", - заявив Кулеба.

Альтернативні маршрути постачання продовольства продовжують діяти

Поки що порти були заблоковані на вивезення зерна Україні вдалося налагодити альтернативні маршрути через країни Європи так званими "лініями солідарності". І зараз ЄС робить акцент на поставках продукції саме такими маршрутами – залізницею та річковим шляхом.

Фактично вони використовуються зараз із максимальною можливістю. За даними Мінекономіки, навіть в умовах коли порти були заблоковані, Україна могла експортувати річкою та залізницею до 3 млн тонн зернових. А автотранспорт замінив морський для постачання ріпаку до країн ЄС.

"Тому тут ми бачимо, що з відкритими чи закритими портами лінії солідарності переростають із надзвичайного проекту у довгостроковий проект із розвитку інфраструктури", - вважає торговий представник України Тарас Качка. І за будь-яких умов, на його думку, альтернативні шляхи постачання товарів будуть потрібні при торгівлі з країнами ЄС.

Але практично всі учасники, зазначив торгпред України, зацікавлені й у продовженні "зернової угоди". Саме тому, вважає він, є сподівання на успішне завершення переговорів. "У приватній площині всі: виробники, судновласники, страховики, покупці - всі зацікавлені у цій ініціативі. Але ми бачимо заяви РФ і я думаю, що це така гра на публіку на рівні дипломатичних та медійних заяв. Тому сподіватимемося, що незабаром буде оголошено про продовження цієї ініціативи", - зазначив Качка.

Зараз, на його думку, основне питання навіть не так у безпеці поставок, як у вартості страховки та самої логістики. "Якщо ми зможемо заспокоїти вартість логістики, то наші фермери отримають нормальну ціну і зможуть заробляти, щоб продовжувати діяльність. Споживачі у всьому світі - і особливо важливо - в Африці та Азії - отримають меншу ціну і матимуть доступ як до української, так і до продукції інших виробників", - вважає Качка.

За його словами, різниця вартості зерна, наприклад, у порту Ізмаїла та Констанці (Румунія) становила раніше через логістику до 250 доларів – 95 та 350 відповідно.

"Сейчс ми бачимо, що ціна на внутрішньому ринку України піднялася до 180 доларів за тонну - тобто наші виробники мають достатню ціну, щоб економічно було вигідно вирощувати пшеницю", - зазначив торгпред.

В ООН укладену влітку угоду назвали успішною. За даними організації, ціни на продовольство знижувалися п'ять місяців поспіль і загалом стали на 14% меншими, ніж на піку в березні. Але наразі загроза повернення зростання цін зросла. Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго в понеділок підскочили більш ніж на 5%, а на кукурудзу - більш ніж на 2% через побоювання щодо проблем із постачанням зерна з України на світовий ринок.

Поки що погоджено рух суден лише до 1 листопада

Учора, 30 жовтня, руху суден у гуманітарному коридорі не було. За підсумками недільних переговорів стало відомо, що вже у понеділок для продовження реалізації Ініціативи Туреччина та ООН надасть 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Цей план інспекції було ухвалено і делегацією України, про нього було поінформовано і РФ, повідомив Спільний координаційний центр зернової ініціативи.

За останньою інформацією, зареєстровано для інспекції JCC навколо Стамбула 97 завантажених суден та очікується ще 15.

Україна, Туреччина та ООН також погодили план руху 16 судів гуманітарним коридором на 31 жовтня (12 вихідних та 4 прибувають) при координації всіма сторонами всіх дій для забезпечення безпечного проходу комерційних судів. У Міністерстві інфраструктури вранці у понеділок підтвердили, що 12 суден вийшли із українських портів.

За даними Корцентру, в даний час в Ініціативі бере участь 21 судно, яке знаходиться в трьох українських портах або поряд з ними місткістю понад 700 тис тонн, включаючи IKARIA ANGEL, судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою, з 30 тонн пшениці для екстреного постачання до країн Африканського. Рога (Сомалі, Джибуті, Ефіопія та Еритрея).

30 жовтня було проведено спільні інспекції 11 суден, 6 суден із пшеницею кукурудзою та бобовими розпочали вихід з українських портів Одеса, Південний та Чорноморськ для поставок до Ліверпуля, Роттердама, Алжиру, Джибуті, Єгипту та Туреччини.

Що може стати умовою для не лише розблокування, а й продовження зернової ініціативи, учасники переговорів поки що не говорять. Звичайно, багато в чому це політичне питання, яке залежить від планів і настроїв у Кремлі. Але у вересні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш натякав на експорт російського аміаку як однієї з умов для продовження зернової угоди.

"Зараз ми обговорюємо можливості експорту російського аміаку тими ж шляхами (через українські порти), трубопроводом, який перетинає Україну", - сказав він в інтерв'ю турецьким ЗМІ у середині вересня. Тоді ж він підтвердив, що ООН бере участь у переговорах із цього питання та зазначив, що це створить умови для продовження зернової ініціативи.