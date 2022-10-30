ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"

Новость на русском →
Неділя 30 жовтня 2022 23:14
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору" Фото: Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олег Васьків

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден по "зерновому коридору". Сторони попередили Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спільного координаційного центру в Стамбулі.

Відповідний графік затвердили на понеділок, 31 жовтня.

Оновлено

Спершу в Спільному координаційному центрі зазначали, що план було погоджено стосовно 14 кораблів.

Проте, пізніше там оновинили дані та поінформували про рух "зерновим коридором" 16 суден, із яких 12 на вихід і 4 - на вхід.

"Для продовження реалізації [зернової] ініціативи було запропоновано, щоб делегації Туреччини та ООН надали 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден, що відправляються. Цей план був прийнятий делегацією України, а делегація РФ була попереджена", - додали у СЦК.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік