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Министр обороны Турции обсудит с Шойгу "зерновое соглашение"

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Понедельник 31 октября 2022 13:31
Министр обороны Турции обсудит с Шойгу "зерновое соглашение" Фото: министр обороны Турции обсудит с Шойгу "зерновое соглашение" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Турции Хулуси Акар сегодня проведет телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу о соглашении по экспорту украинского продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT.

Глава Минобороны Турции отметил, что приостановка "зерновой инициативы" не принесет пользы ни России, ни Украине, ни кому-то другому.

Он добавил, что Турция также обсуждает вопросы "зернового коридора" с украинскими официальными лицами.

"Мы ведем переговоры с министром обороны Украины и министром обороны России. Мы пообщаемся с ними и попытаемся обеспечить продолжение этой инициативы. Эта инициатива будет", - сказал Акар.

Напомним, ранее Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью беспилотников".

При этом ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" и предупредили об этом Россию.

Сегодня из украинских портов вышли 12 судов с продовольствием.

Что означает открытие Россией "зернового фронта" - читайте в материале РБК-Украина.

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