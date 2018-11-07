Міністр нафти Ірану заявив, що санкції США дестабілізують ринок

Фото: Бижан Намдар Зангане (wikimedia.org)

Зангане вважає, що американська влада штучно занизили ціни на нафту

Міністр нафти Ірану Бижан Намдар Зангане заявив про дестабілізацію ринку вуглеводнів через санкції Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зангане агенству Shana.

За його словами, найближчими місяцями, як очікується, будуть досить болючими для покупців.

Зангане також додав, що "ступінь послаблень", які зробив Тегерану Вашингтон, занадто незначна для того, щоб задовольнити попит на ринку.

"США врешті-решт визнали серйозну нестачу нафти і неможливість усунути Іран з світової нафтової карти", - зазначив міністр.

Він також вважає, що американська влада штучно занизили ціни на нафту і бензин перед виборами в Конгрес.

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всіх інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

Також у банківській системі передачі інформації та здійснення платежів SWIFT заявили про припинення надання послуг кільком іранським фінансовим установам.

Пізніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Штати планують ввести нові санкції проти Ірану.