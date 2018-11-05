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Межбанковская система передачи данных SWIFT начала отключать иранские банки

Новости » Экономика    05.11.2018 - 16:34
Фото: SWIFT (twitter.com/mubasher)
Фото: SWIFT (twitter.com/mubasher)

В SWIFT заявили о приостановке предоставления услуг нескольким иранским финучреждениям

В банковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT заявили о приостановке предоставления услуг нескольким иранским финансовым учреждениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом в заявлении компании не говорится о санкциях США против иранских банков.

В компании сообщили, что решение приостановить доступ иранских банков к системе было "принято в интересах стабильности и целостности более широкой глобальной финансовой системы".

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

При этом Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под санкций.

Ранее сообщалось, что США готовы применить санкции против банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за связи с Ираном. Министр финансов США Стивен Мнучин тогда заявил, что SWIFT может пострадать от санкций США в случае предоставления услуг иранским финансовым учреждениям, находящимся в "черным списке" Вашингтона.

Отметим, ранее США проводили переговоры с межбанковской системой передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы. Вашингтон настаивал, чтобы Тегеран был отключен от SWIFT как в 2012 году, до подписания ядерного соглашения.

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