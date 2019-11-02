Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину

В понедельник, 4 ноября, с официальным рабочим визитом Украину посетит министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщается, в ходе визита Рейнсалу встретится со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко. Они обсудят диджитализацию государственного управления и сотрудничество в международных организациях.

"Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечения эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержка Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил Украину с рабочим визитом 31 октября и 1 ноября. В ходе визита он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, а также посетил Станицу Луганскую.

Кроме того, правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, которое освобождало граждан Украины от уплаты госпошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Решение, которое вступило в силу 1 ноября, касается лишь национальной визы типа D на срок более 90 дней для пребывания.