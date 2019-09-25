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Эстония отменила долгосрочные визы для украинцев

Новости » Политика    25.09.2019 - 09:18
Эстония отменила долгосрочные визы для украинцев
Иллюстративное фото (schengenvisainfo.com)

Решение вступит в силу 1 ноября

Правительство Эстонской Республики отменил свое решение от 2010 года, которое освобождало граждан Украины от уплаты госпошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Рейгикогу.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, на сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочную визу, просят ее с целью трудоустройства.

"Поэтому впредь не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, которое вступит в силу 1 ноября (его принято и в отношении граждан Беларуси), касается лишь национальной визы типа D на срок более 90 дней для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Государственная пошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонию составляет 80 евро, а с 1 января 2020 года оно возрастет до 100 евро.

Напомним, ранше РБК-Украина сообщало, что глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна. По его словам, отмена краткосрочного безвизового режима для украинцев со стороны Эстонской Республики неразумная. Он отметил, что работающие в Эстонии украинцы в большинстве имеют рабочую визу.

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