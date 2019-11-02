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Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую

Новости » Политика     02.11.2019 - 10:26
Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую
Фото: визит финляндской делегации в Станицу Луганскую (Facebook / pressjfo.news)

Хаависто положительно оценил процесс восстановления разрушенного моста

В субботу, 2 ноября, финляндская делегация во главе с министром иностранных дел Пекком Хаависто посетила участок разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, глава МИД Финляндии положительно оценил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В частности, Хаависто отметил проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста через реку Северский Донец.

Отмечается, что целью визита финляндской делегации была демонстрация поддержки Украины, а также получение актуальной информации о ситуации с безопасностью на Донбассе и действиях российско-оккупационных сил.

"Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благосостоянии гражданского населения, которое проживает вблизи линии соприкосновения", - добавили в ведомстве.

Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской подходят к завершению. В штабе отмечали, что идет подготовка к монтажу металлоконструкций и проводится разрезание остатков железной конструкции разрушенного моста.

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