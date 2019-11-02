Міністр закордонних справ Естонії відвідає Україну

У понеділок, 4 листопада, з офіційним робочим візитом відвідає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як повідомляється, в ході візиту Рейнсалу зустрінеться зі своїм українським колегою Вадимом Пристайко. Вони обговорять діджиталізацію державного управління і співробітництво в міжнародних організаціях.

"Передбачається обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного управління і взаємодії в контексті протидії викликам, підтримка Талліном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраці в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідав Україну з робочим візитом 31 жовтня і 1 листопада. В ході візиту він зустрівся з головою МЗС України Вадим Пристайко, а також відвідав Станицю Луганську.

Крім того, уряд Естонії скасував своє рішення від 2010 року, яке звільняло громадян України від сплати державного мита за розгляд заявок на довгострокові візи. Рішення, яке вступило в силу 1 листопада, стосується лише національної візи типу D на термін більше 90 днів перебування.