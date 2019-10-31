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Министр иностранных дел Финляндии посетит Украину

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:33
Министр иностранных дел Финляндии посетит Украину
Фото: Пекка Хаависто (facebook com haavisto pekka)

Хаависто в ходе визита посетит линию разграничения на Донбассе

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетит Украину с рабочим визитом 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии.

Как сообщается, в ходе визита Хаависто встретится с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Также дипломат посетит линию разграничения на Донбассе вместе с заместителем министра иностранных дел Егором Божко. Министры обсудят вопросы двусторонних отношений, ситуацию на востоке Украины, дела Европейского союза и процесс украинских реформ.

Напомним, глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук и посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне обсудили результативность и возможность расширения сотрудничества Украины и Финляндии в "чистой" энергетике, энергоэффективности и энергетической утилизации мусора.

Кроме того, 19 сентября Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информации с ограниченным доступом. С украинской стороны документ подписал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а с финской - посол Финляндии в Украине Пяйви Марит Лайне.

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