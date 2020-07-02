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Министр финансов Украины пока не видит конца кризиса

Новости » Экономика     02.07.2020 - 15:07
Министр финансов Украины пока не видит конца кризиса

Кризис пока не преодолен

В экономике Украины наблюдаются некоторые положительные тенденции. Но о выходе из кризиса говорить рано.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на брифинге.

"Сказать, что у нас с экономикой все хорошо и мы уже вышли из кризиса, мы еще не можем", - сказал он.

По его словам, есть определенные факторы экономического восстановления.

"Я очень надежд, что наладив работу фискальных органов, мы сможем не только эффективно выполнять планы, и дать толчок положительной экономической динамике", - добавил он.

Марченко также напомнил, что импорт в Украину в мае упал на 31%, что привело к падению таможенных поступлений.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Министерство финансов Украины
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