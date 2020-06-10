МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (imf.org)

В 2020 году украинцев ждет сокращение реальной зарплаты и рост безработицы

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%. Еще в апреле фонд ожидал падения экономики на 7,7%.

Об этом говорится в сообщении МВФ.

Согласно прогнозу, в 2021 году экономика Украины вырастет на 1,1%, а в 2022 году - на 3,0%.

МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в Украине составит 4,5% в 2020 году, 7,2% в 2021 году и 5,6% в 2022 году.

Фонд прогнозирует сокращение реальной зарплаты в 2020 году (с учетом инфляции). Номинальная зарплата вырастет на 3,6% в году, на 11,4% в 2021 году и на 9,3% в 2022 году.

МВФ ожидает, что уровень безработицы вырастет в 2020 году до 12,6%, сократится до 12,0% в 2021 году и до 11,5% в 2022 году. В 2019 году безработицы была на уровне 8,5%.

Согласно прогнозу, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

Напомним, по оценке Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 году сократился на 5,0%.

По данным НБУ, падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в апреле 2020 года составило 15,4% г/г (по сравнению с 6,3% г/г в марте).

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Автор: Александр Белоус