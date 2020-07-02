Міністр фінансів України поки не бачить кінця кризи

Кризу поки що не подолано

В економіці України спостерігаються деякі позитивні тенденції. Але про вихід з кризи говорити зарано.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на брифінгу.

"Сказати, що у нас з економікою все добре і ми вже вийшли з кризи, ми ще не можемо", - сказав він.

За його словами, є певні чинники економічного відновлення.

"Я дуже сподівань, що налагодивши роботу фіскальних органів, ми зможемо не тільки ефективно виконувати плани, й дати поштовх позитивній економічній динаміці", - додав він.

Марченко також нагадав, що імпорт в Україну у травні впав на 31%, що призвело до падіння митних надходжень.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус