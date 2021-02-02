Министр финансов прогнозирует колебание курса гривны к доллару в пределах 10%

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны к доллару в ближайшее время может колебаться в пределах 10%. Оснований для более значительных изменений курса пока не нет.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Комментируя колебания курса в начале 2021 года Марченко заявил, что "с курсом гривны ничего не происходит".

По его словам, "это нормальная практика, когда у вас есть рыночное ценообразование на рынке, то есть нет влияния кого-то или чего-то". В то же время, как отметил министр, Нацбанк активно работает с интервенциями, если это необходимо.

"Для Министерства финансов стабильное курсообразование является нормальным благом, которое мы имеем достаточное количество лет. И рисков того, что могут быть резкие колебания курса, на сегодняшний день отсутствуют. То есть нет оснований считать, что гривна должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - сказал он.

По его словам, "могут быть незначительные колебания в пределах 10%, и это нормально". Марченко подчеркнул, что при таких условиях не должно быть валютных спекуляций.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.