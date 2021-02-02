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Міністр фінансів прогнозує коливання курсу гривні до долара в межах 10%

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 13:23
Міністр фінансів прогнозує коливання курсу гривні до долара в межах 10%
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс гривні до долара найближчим часом може коливатися в межах 10%. Підстав для більш значних змін курсу наразі не існує.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24".

Коментуючи коливання курсу на початку 2021 року Марченко зазначив, що "з курсом гривні нічого не відбувається".

За його словами, "це нормальна практика, коли у вас є ринкове ціноутворення на ринку, тобто немає впливу когось або чогось". Водночас, як зазначив міністр, Нацбанк активно працює з інтервенціями, якщо це необхідно.

"Для Міністерства фінансів стабільне курсоутворення є нормальним благом, яке ми маємо достатню кількість років. І ризиків того, що можуть бути різкі коливання курсу, на сьогоднішній день відсутні. Тобто немає підстав вважати, що гривня має або сильно зміцнитися, або сильно девальвувати", - сказав він.

За його словами, "можуть бути незначні коливання у межах 10%, і це нормально". Марченко наголосив, що за таких умов не повинно бути валютних спекуляцій.

Відзначимо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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