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Курс доллара в 2021 году: по какому прогнозу рассчитан госбюджет

Киев, Пятница 01 января 2021 10:27
Курс доллара в 2021 году: по какому прогнозу рассчитан госбюджет
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднегодовой обменный курс в 2021 году составит 29,1 гривен за доллар. Прогноз заложен в закон о государственном бюджете Украины на 2021 года, который вступил в силу с 1 января.

Соответствующие цифры содержаться в пояснительной записке к проекту госбюджета (проект №4000).

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных сборов.

Согласно документу, для расчета бюджетных показателей прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

Согласно прогнозу правительства, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Согласно официальном прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен был составить 30 грн/доллар. При этом ожидания Министерства экономики менее пессимистичны - курс в течение года составит 27 гривен за доллар, что ближе к реальному показателю.

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