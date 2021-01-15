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Украинский бизнес ожидает роста курса доллара почти до 30 гривен

Киев, Пятница 15 января 2021 13:14
Украинский бизнес ожидает роста курса доллара почти до 30 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бизнес прогнозирует дальнейшее усиление девальвационных процессов

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,68 грн/доллар. Настроения за последний квартал снова ухудшились.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2020 года.

Украинский бизнес ожидает роста курса доллара почти до 30 гривен

По данным опроса, 44,5% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 29,01 грн/доллар до 30,00 грн/доллар.

Украинский бизнес ожидает роста курса доллара почти до 30 гривен

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в II квартале - 28,28 грн/доллар, в III квартале - 28,99 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 ноября 2020 году по 3 декабря 2020 года среди руководителей 693 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в III квартале 2020 года руководители украинских предприятий прогнозировали среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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