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Министр финансов назвал главное условие для кредита МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     08.05.2020 - 13:51
Министр финансов назвал главное условие для кредита МВФ
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Без банковского закона никакая программа МВФ с Украиной невозможна

Международный валютный фонд (МВФ) согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отметил Марченко, вопрос о критичности этого закона был задан представителям МВФ.

"На это мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования за этот закон невозможны", - сообщил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции есть достаточно голосов, чтобы поддержать банковский законопроект. Этот закон существенно затруднит возврат "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Отметим, послы G7 заявили, что программа Международного валютного фонда (МВФ) имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

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