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Міністр фінансів назвав головну умову для кредиту МВФ

Новини » Фінансова криза 2020     08.05.2020 - 13:51
Міністр фінансів назвав головну умову для кредиту МВФ
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Без банківського закону ніяка програма МВФ з Україною неможлива

Міжнародний валютний фонд (МВФ) згоден вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як зазначив Марченко, питання про критичності цього закону було задано представникам МВФ.

"На це ми отримали відповідь, що будь-які переговори з МВФ без голосування за цей закон неможливі", - повідомив він.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції є достатньо голосів, щоб підтримати банківський законопроект. Цей закон суттєво ускладнить повернення "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Зазначимо, посли G7 заявили, що програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України і майбутнього реформ.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячній в рамках механізму Stand-by.

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