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Финкомитет продолжил рассмотрение правок в закон о банках

Новости » Политика     27.04.2020 - 10:40
Финкомитет продолжил рассмотрение правок в закон о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

До этого члены комитета прошли 94% правок к законопроекту

Комитет Верховной рады по вопросам финансов в понедельник, 27 апреля, продолжил рассмотрение правок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

Заседание комитета началось в 10:00 в режиме видеоконференции.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (р.№2571-д, второе чтение)", - сказано в повестке.

Напомним, ранее анонсировалось, что финкомитет продолжит рассмотрение закона 27 апреля. Отмечалось, что комитет прошел 15 630 правок к законопроекту, что составляет 94% от общего количества.

Как писало РБК-Украина, 21 апреля финансовый комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Добавим также, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках Рада сможет рассмотреть во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламенте парламента.

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