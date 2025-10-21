Міністр фінансів США запропонував Європі очолити економічний тиск на Росію

Америка підтримує досягнення "міцного і довготривалого миру" в Україні та очікує від Європи рішучих дій щодо посилення економічного тиску на Росію.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в X (Twitter)
Після переговорів з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом Бессент заявив, про важливість "збільшення економічного тиску країн G7 на Росію", щоб прискорити завершення війни.
Він також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на "безвідповідальні експортні обмеження Китаю" і важливість диверсифікації світових ланцюжків поставок.
"Я наголосив на прихильності Америки досягненню міцного миру в Україні та необхідності для Європи очолити процес посилення економічного тиску на Росію", - написав міністр.
Він додав, що США та їхні союзники повинні "єдиним фронтом протистояти дестабілізуючим діям Китаю" і працювати над зміцненням стійких поставок критично важливих товарів.
Раніше видання Bloomberg повідомило, що США не підтримали використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
За інформацією видання, американські чиновники на зборах МВФ у Вашингтоні минулого тижня повідомили європейським партнерам, що поки що не приєднуватимуться до ініціативи.
Минулого тижня єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що США висловили підтримку ініціативам МВФ і Європейського Союзу, спрямованим на фінансування України за рахунок заморожених російських активів.
За даними Єврокомісії, у США заблоковано близько 5 млрд доларів, тоді як у Європі - близько 210 млрд євро.
У Брюсселі 23 жовтня відбудеться засідання Європейської Ради, де розглядатимуть використання заморожених активів РФ для надання Україні фінансової допомоги на найближчі роки. Учасники заслухають президента України Володимира Зеленського.