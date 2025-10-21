Міністр фінансів США запропонував Європі очолити економічний тиск на Росію

Позиція США щодо виплати репарацій Україні за рахунок Росії

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США не підтримали використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

За інформацією видання, американські чиновники на зборах МВФ у Вашингтоні минулого тижня повідомили європейським партнерам, що поки що не приєднуватимуться до ініціативи.

Минулого тижня єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що США висловили підтримку ініціативам МВФ і Європейського Союзу, спрямованим на фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

За даними Єврокомісії, у США заблоковано близько 5 млрд доларів, тоді як у Європі - близько 210 млрд євро.

У Брюсселі 23 жовтня відбудеться засідання Європейської Ради, де розглядатимуть використання заморожених активів РФ для надання Україні фінансової допомоги на найближчі роки. Учасники заслухають президента України Володимира Зеленського.