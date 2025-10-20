США гальмують надання Києву репараційного кредиту від активів РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Bloomberg.

За інформацією видання, американські посадовці на зборах МВФ у Вашингтоні минулого тижня повідомили європейських партнерів, що поки не приєднуватимуться до ініціативи.

Одне з джерел зазначило, що США пояснили свою позицію ризиками для стабільності фінансових ринків, інший співрозмовник заявив, що Вашингтон просто не готовий до цього на даному етапі.

Міністерство фінансів США не відповіло на запити про коментар. У вересні глава відомства Скотт Бессент заявив, що Вашингтон відкритий до використання близько 5 млрд доларів російських активів, заморожених у США, але остаточного рішення про їх вилучення поки не ухвалено.

За даними Bloomberg, у межах G7 план ЄС підтримують Велика Британія та Канада, тоді як Японія займає обережну позицію разом зі Сполученими Штатами.