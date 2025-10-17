США підтримують нову програму МВФ з Україною та репараційний кредит ЄС, - єврокомісар
США висловили підтримку ініціативам МВФ і Європейського Союзу, спрямованим на фінансування України за рахунок заморожених російських активів.
Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Підтримка з боку США
Домбровскіс зазначив, що Вашингтон позитивно ставиться до ідеї нової програми кредитування України від Міжнародного валютного фонду, а також до ініціативи ЄС щодо надання "репараційного кредиту".
"Наразі спостерігається конструктивна взаємодія з боку США в питаннях, що стосуються підтримки України", - сказав він.
За словами Домбровскіса, США "загалом підтримують і вітають нашу ініціативу щодо репараційного кредиту".
Переговори у Вашингтоні
Єврокомісар провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у четвер під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні.
Однак, як уточнив Домбровскіс, у США поки що немає чіткої позиції щодо участі в європейському проєкті Reparations Loan.
"Наразі немає ясного позиціонування з боку США щодо можливих дій, які вони зроблять щодо заморожених російських активів на своїй території", - додав він.
Заморожені активи та їх використання
За даними Єврокомісії, у США заблоковано близько 5 млрд доларів, тоді як у Європі - приблизно 210 млрд євро.
Ці кошти, як передбачається, можуть бути використані для фінансування кредитної підтримки України на відновлення і стабілізацію економіки.
ЄС уже обговорює механізм залучення таких коштів у рамках "репараційного кредиту", який буде надано Україні на довгостроковій основі.
Роль МВФ і позиція США
Домбровскіс наголосив, що підтримка Вашингтона також має вирішальне значення для МВФ, оскільки Фонд зазвичай не кредитує країни, що перебувають у стані війни.
Щоб схвалити програму, МВФ повинен мати достатні гарантії повернення коштів.
"Програму МВФ ми обговорювали як на двосторонньому рівні, так і в рамках G7, і США, загалом кажучи, підтримали цю ініціативу", - повідомив Домбровскіс.
У Брюсселі 23 жовтня відбудеться засідання Європейської Ради, де розглядатимуть використання заморожених активів РФ для надання Україні фінансової допомоги на найближчі роки. Учасники заслухають президента України Володимира Зеленського.
За інформацією Financial Times, ЄС запропонував використати частину "репараційного кредиту" на суму 140 млрд євро, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американської зброї для України.