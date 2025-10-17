США підтримують нову програму МВФ з Україною та репараційний кредит ЄС, - єврокомісар

США висловили підтримку ініціативам МВФ і Європейського Союзу, спрямованим на фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Підтримка з боку США

Домбровскіс зазначив, що Вашингтон позитивно ставиться до ідеї нової програми кредитування України від Міжнародного валютного фонду, а також до ініціативи ЄС щодо надання "репараційного кредиту".

"Наразі спостерігається конструктивна взаємодія з боку США в питаннях, що стосуються підтримки України", - сказав він.

За словами Домбровскіса, США "загалом підтримують і вітають нашу ініціативу щодо репараційного кредиту".

Переговори у Вашингтоні

Єврокомісар провів переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у четвер під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

Однак, як уточнив Домбровскіс, у США поки що немає чіткої позиції щодо участі в європейському проєкті Reparations Loan.

"Наразі немає ясного позиціонування з боку США щодо можливих дій, які вони зроблять щодо заморожених російських активів на своїй території", - додав він.

Заморожені активи та їх використання

За даними Єврокомісії, у США заблоковано близько 5 млрд доларів, тоді як у Європі - приблизно 210 млрд євро.

Ці кошти, як передбачається, можуть бути використані для фінансування кредитної підтримки України на відновлення і стабілізацію економіки.

ЄС уже обговорює механізм залучення таких коштів у рамках "репараційного кредиту", який буде надано Україні на довгостроковій основі.

Роль МВФ і позиція США

Домбровскіс наголосив, що підтримка Вашингтона також має вирішальне значення для МВФ, оскільки Фонд зазвичай не кредитує країни, що перебувають у стані війни.

Щоб схвалити програму, МВФ повинен мати достатні гарантії повернення коштів.

"Програму МВФ ми обговорювали як на двосторонньому рівні, так і в рамках G7, і США, загалом кажучи, підтримали цю ініціативу", - повідомив Домбровскіс.