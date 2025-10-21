Министр финансов США предложил Европе возглавить экономическое давление на Россию

Позиция США по выплате репараций Украине за счет России

Ранее издание Bloomberg сообщило, что США не поддержали использование замороженных российских активов для помощи Украине.

По информации издания, американские чиновники на собрании МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским партнерам, что пока не будут присоединяться к инициативе.

На прошлой неделе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что США выразили поддержку инициативам МВФ и Европейского Союза, направленным на финансирование Украины за счет замороженных российских активов.

По данным Еврокомиссии, в США заблокировано около 5 млрд долларов, тогда как в Европе - порядка 210 млрд евро.

В Брюсселе 23 октября состоится заседание Европейского Совета, где будут рассматривать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине финансовой помощи на ближайшие годы. Участники заслушают президента Украины Владимира Зеленского.