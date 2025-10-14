Зеленський візьме участь у засіданні Євроради щодо заморожених активів РФ для України

У четвер, 23 жовтня, в Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради. На зустрічі розглядатиметься використання заморожених активів РФ для надання Україні фінансової допомоги на найближчі роки.

Про це йдеться у заяві голови Європейської Ради Антоніу Кошти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Очільник відомства зазначив, що Росія продовжує свої нещадні атаки проти цивільного населення України та її цивільної інфраструктури.

З огляду на ситуацію, на засіданні буде обговорюватися посилення підтримки України з боку ЄС, зокрема шляхом підтвердження готовності надавати фінансову допомогу країні на найближчі роки. Також будуть розглянуті ймовірні варіанти використання заморожених російських активів.

На початку обговорення українського питання, учасники зустрічі заслухають президента Володимира Зеленського.

"Росія платить високу й дедалі зростаючу економічну ціну за свою агресію, і ми підсумуємо наші зусилля, спрямовані на подальше посилення тиску на неї. І підтримка України, і тиск на Росію залишаються двома необхідними умовами для досягнення справедливого й тривалого миру", - йдеться у заяві Кошту.

Окрім ситуації в Україні, учасники зустрічі обговорять дорожню карту з підвищення оборонної готовності ЄС до 2030 року, економічну ситуацію в єврозоні, а також підтримку ЄС у відновленні Сектору Газа після завершення війни у регіоні.