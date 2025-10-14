ua en ru
Головна » Новини » У світі

Зеленський візьме участь у засіданні Євроради щодо заморожених активів РФ для України

Брюссель, Вівторок 14 жовтня 2025 00:00
Зеленський візьме участь у засіданні Євроради щодо заморожених активів РФ для України Фото: голова Європейської Ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У четвер, 23 жовтня, в Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради. На зустрічі розглядатиметься використання заморожених активів РФ для надання Україні фінансової допомоги на найближчі роки.

Про це йдеться у заяві голови Європейської Ради Антоніу Кошти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Очільник відомства зазначив, що Росія продовжує свої нещадні атаки проти цивільного населення України та її цивільної інфраструктури.

З огляду на ситуацію, на засіданні буде обговорюватися посилення підтримки України з боку ЄС, зокрема шляхом підтвердження готовності надавати фінансову допомогу країні на найближчі роки. Також будуть розглянуті ймовірні варіанти використання заморожених російських активів.

На початку обговорення українського питання, учасники зустрічі заслухають президента Володимира Зеленського.

"Росія платить високу й дедалі зростаючу економічну ціну за свою агресію, і ми підсумуємо наші зусилля, спрямовані на подальше посилення тиску на неї. І підтримка України, і тиск на Росію залишаються двома необхідними умовами для досягнення справедливого й тривалого миру", - йдеться у заяві Кошту.

Окрім ситуації в Україні, учасники зустрічі обговорять дорожню карту з підвищення оборонної готовності ЄС до 2030 року, економічну ситуацію в єврозоні, а також підтримку ЄС у відновленні Сектору Газа після завершення війни у регіоні.

Заморожені активи РФ для України

З початком повномасштабного вторгнення в Україну, західні країни запровадили низку жорстких санкцій проти РФ. Одним із обмежень стало заморожування російських активів за кордоном.

За оцінкою МВФ, обсяг цих активів у 2024-2025 роках орієнтовно перевищує 300-350 млрд доларів.

Днями президент Зеленський закликав європейських лідерів використати заморожені російські активи на відбудову України.

Одним із механізмів є ймовірність використання ЄС заморожених активів РФ в якості т.зв. "репараційної позики" для України. За проєктом, кредит мають повернути лише після отримання Україною компенсації від Росії.

1 жовтня "Група семи" (G7) провела відеосаміт, під час якого обговорила використання заморожених російських активів в інтересах України.

