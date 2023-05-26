Міністр фінансів назвав суму на першочергове відновлення України цього року
Незабезпечені першочергові потреби України відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. Кошти потрібні для економічного зростання.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За його словами, уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів. Крім того, наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів.
"Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України", - сказав міністр.
Нагадаємо, оцінка Світового банку, заснована на збитках, завданих під час війни у 2022 році, передбачає, що вартість реконструкції України може досягати 411 млрд доларів.
Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економічна ситуація в Україні значно покращилася. Після значного скорочення економіки минулого року у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3,2%.
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