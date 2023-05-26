Министр финансов назвал сумму на первоочередное восстановление Украины в текущем году

Необеспеченные первоочередные потребности Украины в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Средства нужны для экономического роста.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По его словам, правительство Украины предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере 3,3 млрд долларов. Кроме того, наши международные партнеры предоставили гарантии на около 4,3 млрд долларов.

"В то же время необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Следовательно, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины", - сказал министр.