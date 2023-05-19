Україна в значно кращій економічній ситуації: Марченко прогнозує зростання ВВП у 2023 році

Економічна ситуація в Україні значно покращилася. Після значного скорочення економіки минулого року у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра фінансів Сергія Марченка .

Як зазначив Марченко, за підсумками 2022 року падіння економіки України становило 29,1%.

За його словами, сьогодні Україна перебуває "у значно кращій економічній ситуації, порівняно з періодом рік тому". Інфляція знижується швидшими темпами, ніж початково прогнозувалось, - з 26,6% у грудні 2022 року до 17,9% у квітні 2023 року.

"Ми утримуємось від монетарного фінансування у 2023 році, а прогноз зростання ВВП підвищено до 3,2%", - написав міністр.