ЄБРР збільшить капітал для нарощування підтримки України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

На щорічних зборах ЄБРР у Самарканді керуючі визнали, що для роботи банку в Україні, яка активізувалася після російського вторгнення у лютому 2022 року, буде потрібна додаткова підтримка акціонерів. Пропозиція має бути схвалена до кінця 2023 року.

Як зазначається у повідомленні, коли обставини дозволять провести повну реконструкцію в Україні, фінансові проблеми стануть величезними. Остання міжнародна оцінка, заснована на збитках, завданих під час війни у 2022 році, передбачає, що вартість реконструкції може досягати 411 млрд доларів США.

"З огляду на масштаби фінансових проблем, пов'язаних із підтримкою України, збільшення сплаченого капіталу є найбільш ефективною формою підтримки, яку можуть надати акціонери", - заявила президент ЄБРР. Оділь Рено-Бассо.

ЄБРР у 2022 році надав Україні 1,7 млрд євро кредитів та залучив ще 200 млн євро від банків-партнерів. Минулого року підтримка ЄБРР для України включала надання 150 млн євро екстреної ліквідності "Укрзалізниці", загалом 520 млн євро "Укренерго" та пакет у розмірі 500 млн євро "Нафтогазу".

У разі схвалення, збільшення капіталу стане третім випадком, коли акціонери банку погодилися на це. ЄБРР було засновано у 1991 році з капіталом у 10 млрд екю 40 країнами та двома міжнародними організаціями. У 1996 році капітал подвоївся до 20 млрд екю, а потім збільшився після світової фінансової кризи до 30 млрд євро у 2010 році.