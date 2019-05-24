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Министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом

Новости » Политика    24.05.2019 - 17:52
Министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом
Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри провел закрытую встречу с президентом Дональдом Трампом, после своего визита на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание американского президента.

Как отмечается, Перри провел закрытую встречу с Дональдом Трампом в четверг, 23 мая.

Президент США обратился к Перри, когда ему понадобился высокопоставленный чиновник, чтобы возглавить делегацию Соединенных Штатов на инаугурации Зеленского.

По возвращении из Киева, Перри сообщил Трампу о визите на закрытой встрече. О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается.

На встрече с Владимиром Зеленским в Украине Перри заверил, что "США стремятся обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность Украины, а также поддержать ее суверенитет, территориальную целостность и продолжать реформирование".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после инаугурации президента Владимира Зеленского Рик Перри передал ему послание от президента США Дональда Трампа.

22 апреля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Также специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского. 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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