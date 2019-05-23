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Волкер проинформировал Белой дом о поездке на инаугурацию Зеленского

Новости » Политика    23.05.2019 - 21:55
Волкер проинформировал Белой дом о поездке на инаугурацию Зеленского
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принял присягу на верность Украине. Принесение присяги состоялось во время торжественного заседания Верховной рады. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество пятого президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским.

 

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