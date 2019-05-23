Волкер проинформировал Белой дом о поездке на инаугурацию Зеленского

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волкера в Twitter.

По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared + interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 мая 2019 г.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принял присягу на верность Украине. Принесение присяги состоялось во время торжественного заседания Верховной рады.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поблагодарил за сотрудничество пятого президента Украины Петра Порошенко и выразил надежду на совместную работу с новоизбранным главой страны Владимиром Зеленским.