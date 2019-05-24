Міністр енергетики США провів закриту зустріч з Трампом

Фото: Рік Перрі (flickr.com Gage Skidmore)

Про що говорив американський президент і міністр енергетики США не повідомляється

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом Дональдом Трампом, після свого візиту на інавгурацію президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад американського президента.

Як наголошується, Перрі провів закриту зустріч з Дональдом Трампом у четвер, 23 травня.

Президент США звернувся до Перрі, коли йому знадобився високопоставлений чиновник, щоб очолити делегацію Сполучених Штатів на інавгурації Зеленського.

Після повернення з Києва, Перрі повідомив Трампу про візит на закритій зустрічі. Про що говорив американський президент і міністр енергетики США не повідомляється.

На зустрічі з Володимиром Зеленським в Україні Перрі запевнив, що "США прагнуть забезпечити довгострокову енергетичну безпеку України, а також підтримати її суверенітет, територіальну цілісність і продовжувати реформування".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що після інавгурації президента Володимира Зеленського Рік Перрі передав йому послання від президента США Дональда Трампа.

22 квітня Трамп і Зеленський провели телефонну розмову. Президент Сполучених Штатів Америки привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України.

Також спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер поінформував адміністрацію президента Дональда Трампа про поїздку на інавгурацію Володимира Зеленського.