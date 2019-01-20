Министр экономики Германии призвал не вмешиваться в "Северный поток-2"

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

Альтмайер уверен, что РФ продолжит транзит газа через Украину после строительства трубопровода

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не мешать строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Альтмайера изданию Handelsblatt.

По словам Альтмайера, правительство Германии не имеет никаких юридических оснований для вмешательства в строительство газового трубопровода "Северный поток-2". Альтмайер не видит никаких проблем в осуществлении проекта газопровода из России через Северное море.

Кроме того, Альтмайер уверен, что Российская Федерация не прекратит транзитные поставки газа через Украину после завершения строительства "Северного потока-2".

Отмечается, что позицию Альтмайера также поддерживает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который заявил, что санкции США против немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода, не остановят реализацию проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Закон позволит Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, которые инвестируют средства в строительство российских экспортных трубопроводов.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл отправил письмо немецким компаниям, которые участвуют в проекте газопровода "Северный поток-2".