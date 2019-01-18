Маас считает, что санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока-2"

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Глава МИД Германии уверен, что Россия сама сможет достроить газопровод

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что даже если западные компании выйдут из проекта газопровода "Северный поток-2" под давлением санкций, Россия сможет завершить его сама. Об этом он заявил на форуме Politik-Talk в Берлине, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку", - заявил Маас.

Он добавил, что в этом случае уже никто не сможет повлиять на сохранение транзита газа через Украину, переговоры о чем ведутся в настоящее время при участии ЕС.

"Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод", - утверждает Маас.

Напомним, в пятницу, 18 января, министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину. Также Маас посетит Москву (Россия), чтобы обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине и будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).