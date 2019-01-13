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Посол США в ФРГ: фирмы, поддерживающие "Северный поток-2", подрывают безопасность Украины

Новости » Политика    13.01.2019 - 11:16
Посол США в ФРГ: фирмы, поддерживающие "Северный поток-2", подрывают безопасность Украины
Фото: Ричард Гренелл (wikipedia.org)

Ричард Гренелл предупредил фирмы о риске санкций из-за "Северного потока-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых заявил о риске санкций в связи с реализацией проекта российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bild.

Посол заявил, что фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока-2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы.

"Мы вновь подчеркиваем, что фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций", - приводит издание слова американского посла в Германии.

Гренелл отметил, что "газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров". В частности, члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта.

Германия выражает озабоченность в связи с все более агрессивным поведением России, особенно использованием энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов.

Напомним, при этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что введение односторонних санкций против газопровода "Северного потока-2" стало бы "неверным путем". Он заявил, что в случае, если проект "Северный поток-2" покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину.

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