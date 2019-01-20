Міністр економіки Німеччини закликав не втручатися в "Північний потік-2"

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

Альтмайєр впевнений, що РФ продовжить транзит газу через Україну після будівництва трубопроводу

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр закликав не заважати будівництву газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Альтмайєра виданню Handelsblatt.

За словами Альтмайєра, уряд Німеччини не має жодних юридичних підстав для втручання в будівництво газового трубопроводу "Північний потік-2". Альтмайєр не бачить жодних проблем в здійснені проекту газопроводу з Росії через Північне море.

Крім того, Альтмайєр впевнений, що Російська Федерація не зупинить транзитні поставки газу через Україну після завершення будівництва "Північного потоку-2".

Зазначається, що позицію Альтмайєра також підтримує міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, який заявив, що санкції США проти німецьких компаній, що беруть участь в будівництві трубопроводу, не зупинять реалізацію проекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Закон дозволить Вашингтону накладати фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів.

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив листа німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".