Конгресс США весной рассмотрит новый закон о санкциях против "Северного потока-2"

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

Санкции США будут означать потерю финансовой поддержки проекта

Конгресс США весной 2019 года рассмотрит новый закон о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл отправил письма немецким компаниям, участвующим в проекте газопровода "Северный поток-2".

Письма Гренелла получили немецкие фирмы, участвующие в проекте. Это, в частности, энергетическая компания Uniper. Другое сообщение пришло к дочернему предприятию концерна BASF, Wintershall. Помимо них, в проекте Nord Stream 2 участвуют австрийская OMV, нидерландская Shell и французская Engie.

Пять упомянутых компаний считаются в компании Nord Stream 2 "финансовыми инвесторами". Для принятия санкций против них в США уже создана законодательная база CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций").

Закон позволяет Вашингтону налагать финансовые санкции на лиц, инвестирующих средства в строительство российских экспортных трубопроводов. Ограничение, согласно CAATSA, - не более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. Санкции в рамках CAATSA будут означать потерю финансовой поддержки для проекта: каждая компания, согласно договору, вносит в проект по 950 млн евро.

Ричард Гренелл в письме немецким компаниям констатировал, что "давление в Вашингтоне с целью принять меры против "Северного потока - 2" растет". В Конгрессе находится на рассмотрении еще один законопроект, который, как следует из письма Гренелла, также предусматривает санкции в отношении "Северного потока - 2".

Что касается нового санкционного законопроекта, который упомянул Гренелл, то Конгресс собирается рассмотреть его весной этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие чиновники на разных уровнях ведут переговоры с США относительно газопровода Nord Stream-2.