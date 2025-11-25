Міністр армії США зустрівся з росіянами в ОАЕ, - ЗМІ

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі провів переговори з російською делегацією щодо мирного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News та Financial Times .

Як пише FT з посиланням на джерела, Київ був заздалегідь поінформований про контакти. Незабаром також може відбутися зустріч Дрісколла з головою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

Наразі невідомо, хто, окрім міністра, входить до складу американської делегації. Також незрозуміло, хто представляє російську сторону.

"Він планує знову зустрітися з ними протягом дня [25 листопада], щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори", - повідомив співрозмовник CBS News.

За даними співрозмовників CBS News, Дрісколл зустрічався в столиці ОАЕ Абу-Дабі з російською делегацією ввечері понеділка, 24 листопада. Зустріч тривала кілька годин.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про те, що міністр армії США Дрісколл може відвідати Росію для продовження обговорень плану щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Женеві.

Що відомо про мирний план та переговор иу Женеві

У США підготували проєкт мирної угоди щодо України, який наразі виступає базою для подальших перемовин.

23 листопада 2025 року представники США й України зустрілися в Женеві для обговорення американського "мирного плану".

Після зустрічі делегації узгодили оновлений рамковий документ та і назвали консультації конструктивними, зосередженими та такими, що пройшли в атмосфері взаємної поваги. Обидві делегації відзначили, що перемовини виявилися "вкрай продуктивними".

За даними ЗМІ, попередній варіант плану, який складався з 28 пунктів, після обговорення скоротили до 19 ключових положень.