ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Министр армии США встретился с россиянами в ОАЭ, - СМИ

Вторник 25 ноября 2025 09:13
UA EN RU
Министр армии США встретился с россиянами в ОАЭ, - СМИ Фото: Дэн Дрисколл (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби провел переговоры с российской делегацией по мирному процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и Financial Times.

По данным собеседников CBS News, Дрисколл встречался в столице ОАЭ Абу-Даби с российской делегацией вечером понедельника, 24 ноября. Встреча длилась несколько часов.

"Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", - сообщил собеседник CBS News.

Пока неизвестно, кто, кроме министра, входит в состав американской делегации. Также непонятно, кто представляет российскую сторону.

Как пишет FT со ссылкой на источники, Киев был заранее проинформирован о контактах. Вскоре также может состояться встреча Дрисколла с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Напомним, вчера появилась информация о том, что министр армии США Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по завершению войны в Украине, которые состоялись в Женеве.

Что известно о мирном плане и переговорах в Женеве

В США подготовили проект мирного соглашения по Украине, который сейчас выступает базой для дальнейших переговоров.

23 ноября 2025 года представители США и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского "мирного плана".

После встречи делегации согласовали обновленный рамочный документ и назвали консультации конструктивными, сосредоточенными и прошедшими в атмосфере взаимного уважения. Обе делегации отметили, что переговоры оказались "крайне продуктивными".

По данным СМИ, предварительный вариант плана, который состоял из 28 пунктов, после обсуждения сократили до 19 ключевых положений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине мирный план США
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины