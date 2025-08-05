Мініспідниця, мюлі та замшева сумка: скільки коштує образ Лесі Нікітюк

Який "лук" вибрала Леся Нікітюк

Костюм

Ведуча обрала цікавий комплект із гіпюру ніжно-блакитного кольору, який підкреслив її фігуру та довгі ноги.

Топ з довгими рукавами та квадратним вирізом, декорований рюшами по краях. У центрі топа є збірка, яка фіксується ґудзиками.

Коротка спідниця з високою посадкою і кількома шарами рюш, що створює грайливий і об'ємний ефект.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Взуття

Нікітюк обрала мюлі на стійких підборах. Вони світло-бежевого кольору, який чудово гармонує з відтінком шкіри та візуально подовжує ноги.

Взуття має широкий ремінець спереду та відкритий носок. Каблук - середньої висоти, масивної, блокової форми, що робить босоніжки зручними та стійкими.

Такий вибір взуття ідеально доповнює легкий і романтичний образ, не обтяжуючи його.

Сумка

Доповнити лук вона вирішила коричневою сумкою із замші.

Сумка створює цікавий контраст з ніжним мереживним комплектом і надає образу повсякденної елегантності. Особлива деталь - яскраво-жовта підвіска або брелок, яка висить на одній з ручок, що додає акцент.

Леся Нікітюк показала модний лук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аксесуари

Також доповнити стильний лук Нікітюк вирішила аксесуарами.

На обличчі - стильні сонячні окуляри в тонкій оправі, що додають образу сучасності, а на пальці помітна велика каблучка.

Стиль

Романтичний: головними ознаками цього стилю є мереживо, рюші, ніжні пастельні відтінки, що створюють м'який і жіночний образ.

Кокетливий: це сучасний мікротренд, заснований на гіпержіночних елементах, таких як банти, рюші, мережива і пастельні кольори. Цей образ повністю відповідає його естетиці.

Образ має дуже свіжий, грайливий вигляд та ідеально підходить для літніх прогулянок, побачень або зустрічей.

Леся Нікітюк задає тренди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Скільки коштує лук як у Лесі Нікітюк

Зазначимо, що телеведуча обрала комплект українського бренду MASHALI23. Вартість такого комплекту - 4500 гривень.

Замшева сумка може коштувати від 2000 до 8000 гривень, залежно від бренду та якості. Шкіряні мюлі на невеликих підборах можуть коштувати від 1500 до 6000 гривень.

Таким чином, якщо зібрати схожий образ з більш доступних аналогів, його приблизна вартість може становити від 8000 гривень.

Нікітюк показала фігуру через місяць після пологів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)