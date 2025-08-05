Мини-юбка, мюли и замшевая сумка: сколько стоит образ Леси Никитюк

Какой "лук" выбрала Леся Никитюк

Костюм

Ведущая выбрала интересный комплект из гипюра нежно-голубого цвета, который подчеркнул ее фигуру и длинные ноги.

Топ с длинными рукавами и квадратным вырезом, декорированный рюшами по краям. В центре топа есть сборка, которая фиксируется пуговицами.

Короткая юбка с высокой посадкой и несколькими слоями рюш, что создает игривый и объемный эффект.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Обувь

Никитюк выбрала мюли на устойчивом каблуке. Они светло-бежевого цвета, который прекрасно гармонирует с оттенком кожи и визуально удлиняет ноги.

Обувь имеет широкий ремешок спереди и открытый носок. Каблук - средней высоты, массивной, блочной формы, что делает босоножки удобными и устойчивыми.

Такой выбор обуви идеально дополняет легкий и романтичный образ, не отягощая его.

Сумка

Дополнить лук она решила коричневой сумкой из замши.

Сумка создает интересный контраст с нежным кружевным комплектом и придает образу повседневной элегантности. Особая деталь - ярко-желтая подвеска или брелок, которая висит на одной из ручек, придающая акцент.

Леся Никитюк показала модный лук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аксессуары

Также дополнить стильный лук Никитюк решила аксессуарами.

На лице - стильные солнечные очки в тонкой оправе, придающие образу современности, а на пальце заметно большое кольцо.

Стиль

Романтический: главными признаками этого стиля являются кружево, рюши, нежные пастельные оттенки, создающие мягкий и женственный образ.

Кокетливый: это современный микротренд, основанный на гиперженственных элементах, таких как банты, рюши, кружева и пастельные цвета. Этот образ полностью соответствует его эстетике.

Образ смотрится очень свежо, игриво и идеально подходит для летних прогулок, свиданий или встреч.

Леся Никитюк задает тренды (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сколько стоит лук как у Леси Никитюк

Отметим, что телеведущая выбрала комплект украинского бренда MASHALI23. Стоимость такого комплекта - 4500 гривен.

Замшевая сумка может стоить от 2000 до 8000 гривен, в зависимости от бренда и качества. Кожаные мюли на небольшом каблуке могут стоить от 1500 до 6000 гривен.

Таким образом, если собрать похожий образ из более доступных аналогов, его примерная стоимость может составлять от 8000 гривен.

Никитюк показала фигуру через месяц после родов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)